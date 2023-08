Elon Musk vs Mark Zuckerberg | il sindaco Mirra candida l’Anfiteatro Campano

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 14 agosto 2023) Santa Maria Capua Vetere. La notizia del “duello” tra i due magnati dell’economia digitale negli ultimi giorni sta occupando tutti i media nazionali ed internazionali. La loro passione per la storia dell’antica Roma, più volte manifestata sia dache da, con la conseguente necessità di individuare in Italia il sito archeologico ideale, ha fatto partire una diffusa ricerca alla location “epica”. Sul tema si è immediatamente espresso il Ministro della Cultura Sangiuliano che, sottolineando la finalità benefica di tale eventuale evento, in un’intervista rilasciata a “La Repubblica” ha rimarcato che “si sta ragionando sul modo in cui organizzare un grande evento di evocazione storica, nel rispetto e nella piena tutela dei luoghi”. Prende la palla al balzo ildi Santa Maria ...