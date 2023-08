“È successa una cosa bellissima” UeD | sono tornati insieme Lei lo raggiunge in diretta ed è una sorpresa per tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 14 agosto 2023) Uomini e Donne, e c’è il colpo di scena: ritorno di fiamma per una coppia amatissima del dating show annunciato adurante unasocial. Usciti a maggio scorso dallo studio, sembravano molto presi l’uno dall’altra. Poi l’annuncio della rottura: a quanto pare tra loro sarebbero emerse delle incompatibilità caratteriali che a lungo andare avrebbero incrinato il rapporto. “I miei obiettivi erano di gran lunga distinti dai suoi – spiegava poco tempo fa la dama in un’intervista a Lollo Magazine – E poi il mio motto è ‘vivi la vita giorno per giorno come se non ci fosse un domani’. Daniele era molto distante da questo mio pensiero e questo mi portava ad allontanarmi giorno dopo giorno”. Avevano anche deciso di andare a convivere. L’ex dama aveva lasciato la sua città per trasferirsi da lui ma vivere sotto lo stesso tetto aveva acuito alcuni ...