“È nato Kevin” Coppia vip italiana in festa | mamma e papà bis L’annuncio con foto e video

(Di lunedì 14 agosto 2023) Momento straordinario per lavip. I due sono diventati genitori per la seconda volta, a distanza di un anno e sette mesi dal primogenito Martino. Stavolta hanno scelto il nomeper il figlio, che ha reso il periodo di Ferragosto uno dei più belli della loro vita. Potranno quindi godersi appieno il neo, del quale abbiamo già potuto vedere numerose. Sia lache ilfamosi hanno postato molte immagini sui rispettivi profili Instagram. Da parte di lui c’è anche stata la pubblicazione di un. Questavip è entusiasta e si aspettava ormai da nove lunghi mesi che potessero diventare ancora una volta genitori. Per la seconda volta gioia immensa per loro, che hanno anche ricevuto gli auguri da personaggi noti. Andiamo ...

...Strootman). Andati via Criscito e Sturaro, la fascia di capitano del Genoa andrà in questa stagione sul suo braccio (in realtà, già l'anno scorso l'ha indossata per ben 20 volte).a ...Randall èa New London (Usa) il 6 maggio 1966. È stato ordinato sacerdote il 25 luglio 1992, incardinandosi nella diocesi di Norwich. Si è laureato in Diritto canonico. È entrato nel ...La carriera dell'arbitroBonacina. La sua carriera è iniziata nel 2012 . Come da prassi, ...proprio a Lecco e residente a Cisano Bergamasco , lo scorso 13 giugno ha diretto la finale d'...

Kevin è nato, ma chi ha dedicato un pensiero al figlio di Sara e Valentino Scopriamolo insieme! Webboh

Nelle ultime ore i due hanno annunciato ai fan di essere diventati finalmente genitori per la seconda volta di Kevin e sui social hanno fatto il pieno di like da parte di fan, amici e colleghi. Con ...Kevin Prince Boateng, con un video sul suo profilo Instagram, ha annunciato il suo addio al calcio giocato. L’ex calciatore di Milan, Sassuolo e Barcellona si dedicherà al rap.