“È lei la ragazza morta” Dramma in vacanza | muore a 27 anni | è successo davanti al fidanzato

(Di lunedì 14 agosto 2023)dopo essere caduta dalla bicicletta sui monti di Toscolano Maderno. Ladeceduta si chiamava Susannah Boddie e aveva 27. La giovane era andata a fare una gita fuori porta sulla sponda bresciana del Lago di Garda. Susannah èsotto lo sguardo attonito del compagno che non ha potuto fare nulla per evitare la tragedia. La donna però, come potrebbe far sembrare il nome, non era una semplice turista. >> “Ci sono 5 dispersi”. Maltempo in Italia, nubifragio: un fiume di fango si abbatte sulle strade Era di origini inglesi chiaramente ma era in Italia per lavoro: Susannah Boddie infatti era una funzionaria del governo britco e in queste ore della sua morte parlano oggi i principali media inglesi, tra cui Sky News e il Guardian. Ètutto due giorni ...