Secondo quanto riferito dalla Cnn, questi sei agenti hanno commesso atti di violenza e tortura nei confronti deiper un lungo periodo, prima di cercare di occultare l'incidente. ...Il vicino bianco di McAlpin gli aveva detto che alcuni uominisi trovavano a casa di ...o sono stati licenziati) sono entrati in casa senza mandato di perquisizione e hanno trovato i...22.00 Usa: 2torturati per oresarebbero stati torturati per ore da sei agenti bianchi. L' inquietante episodio di abusi da parte di sei agenti di polizia Usa che risalirebbe allo scorso 24 gennaio ma è venuto ...

Usa, due afroamericani torturati per ore da sei agenti bianchi TGCOM

A Braxton, nel Mississippi, due individui di origine afroamericana sono stati vittime di un atto di tortura prolungata da parte di sei agenti di polizia bianchi. Poi hanno cercato di insabbiare tutto.Sei agenti di polizia bianchi hanno torturato due afroamericani, questo quanto emerso oggi ma i fatti risalgono a gennaio.