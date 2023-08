Dramma in montagna a Carona | muore un 26enne

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 14 agosto 2023). Un giovane di 26 anni ha perso la vita nel pomeriggio di lunedì 14 agosto ain un incidente in. Secondo le prime informazioni il ragazzo si trovava in compagnia di un’amica, con la quale si era avventurato per un’escursione. Ancora poco chiari i contorni della vicenda e l’esatta dinamica di quanto accaduto. Allertati i carabinieri di Zogno, insieme alle squadre del Soccorso Alpino Valle Brembana e un elicottero alzatosi in volo da Milano. Teatro della tragedia la zona compresa tra il Pizzo Becco e la centrale Enel Green Power. Seguono aggiornamenti.