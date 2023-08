Dramma in montagna a Carona | muore un 26enne | precipitato per 80 metri

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 14 agosto 2023). Un giovane di 26 anni ha perso la vita nel pomeriggio di lunedì 14 agosto ain un incidente in. Secondo le prime informazioni il ragazzo si trovava in compagnia di un’amica, con la quale si era avventurato per un’escursione. Illesa, invece, la ragazza. Allertati i carabinieri di Branzi, insieme alle squadre del Soccorso Alpino Valle Brembana e un elicottero alzatosi in volo da Milano. Teatro della tragedia la zona compresa tra il Pizzo Becco e la centrale Enel Green Power. I ragazzi erano partiti per un’escursione nella zona dei Laghi Gemelli, volevano fare un giro ad anello verso il rifugio Calvi, per poi tornare a: avrebbero però sbagliato sentiero, andando a Nord rispetto al percorso normale. In un punto molto impervio, a 1850di quota, il ragazzo è ...