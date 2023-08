Dopo Milano | rogo in una Rsa a Parma | anziani e disabili psichici | bilancio tragico

(Di lunedì 14 agosto 2023) Nuova tragedia in una Rsa, orrore aildi, che a inizio luglio aveva causato sei morti, due feriti gravissimi e 80 intossicati, è divampato un incendio lunedì mattina intorno alle 5.30 in una struttura protetta perdella città emiliana. Ildella tragedia alla "Casa di Arianna", gestita dalla cooperativa Avitas, è di un morto e 11 persone intossicate. A perdere la vita una donna di 62 anni ospite della struttura, mentre sono rimasti intossicati, ma nessuno è in gravi condizioni, gli altri dieci pazienti presenti nella casa protetta oltre a un operatore sanitario. Sul luogo dell'incendio stanno ancora operando i mezzi del 118 e i vigili del fuoco che hanno iniziato i primi accertamenti per ...

La Borsa dipassa in rialzo e accelera sulla scia dei guadagni di Tim e del comparto bancario, ... Vola Tim, più 2,4%, in grande recuperol'annuncio la scorsa settimana di un memorandum tra ......29 yen (da 159,10), mentre il rapporto dollaro/yen è a 144,80 (da 144,71)aver fatto segnare ...- dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata della Borsa di, l'......di ricerca genetica e biomedica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr - Irgb) di, in ...di sopravvivenza dei pazienti e sul tempo che intercorre prima della ricomparsa della recidiva...

Milano: 16% dei nati dopo giugno 2022 ha il doppio cognome Dietro la Notizia

Calano i prezzi all’ingrosso in Germania ma risale il carovita in Finlandia. Continua lo scivolone del rublo. Sale Philips dopo l’ingresso di Exor ...L’interrogatorio integrale del portavoce della Regione Lazio nel processo a Luigi Ciavardini, condannato per la bomba del 2 agosto 1980. Oggi è il capo della ...