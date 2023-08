Dopo Mancini | filtra un nome a sorpresa | Il nuovo Ct | una rivoluzione azzurra | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 agosto 2023) Per molti, è il favorito per il. Reduce dallo Scudetto con il Napoli, Luciano Spalletti potrebbe diventare ilc.t. della Nazionale, ma prima c'è da battere il ballottaggio con Antonio Conte. Resta il problema della clausola da 3 milioni che fino a gennaio lo lega in esclusiva al Napoli di De Laurentiis, ma Gravina confida di risolvere la pratica. Con l'Italia, Spalletti ritroverebbe alcuni dei suoi fedelissimi azzurri e tanto materiale con il quale poter lavorare. Il suo 4-3-3 sarebbe un modulo adatto ai giocatori attualmente convocabili, un ottimo punto di partenza per l'allenatore che potrebbe continuare a praticare il suo diktat anche con la nuova squadra, abituata a questa disposizione già con. Gli altri nomi che non scaldano: da Cannavaro a Stramaccioni Se la federazione ...