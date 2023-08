Donne con la coda di paglia | Bernardini De Pace a valanga sulla telenovela di Torino

(Di lunedì 14 agosto 2023) AnnamariaDeè l'avvocato matrimonialista più famoso d'Italia e il suo commentostoria dell'estate, il matrimonio saltato dellabene, ha fatto discutere. Il banchiere torinese Massimo Segre è stato un genio, ha detto in un video. Lunedì 14 agosto l'esperta di diritto di famiglia torna a parlare in un lunga intervista a Libero: "Cristina Seymandi non la difenderei mai. Difenderei Massimo Segre tutta la vita, anche gratis", afferma. Il video in cui l'uomo accusa l'ormai ex compagna di vita e negli affari di tradimento, mandando all'aria le nozze programmate, ha fatto il giro degli smartphone degli italiani. Ma "Segre non ha messo in campo una vendetta bensì un bisogno insuperabile di chiarezza - analizzaDe- Nell'ambito di una festa privata ...

... ginocchia, mani, piedi e unghie e si manifestaispessimento e arrossamento della cute o ... aiuta anche a combattere la tanto odiata cellulite , problema che riguarda la maggior parte delle...Secondo me queste sono tuttela coda di paglia. Se questa identica sceneggiata l'avesse fatta una donna, oggi, questa donna ,arriverebbe a diventare Presidente della Repubblica, portata a ...E quindi, una misura che si rivolge a lavoratori che hanno avuto carriere continue e durature, soprattutto uomini, lavoratori statali eevidenti penalizzazioni per leo i discontinui in ...

Donna all'Ikea chiede aiuto al personale con il gesto con la mano ... Fanpage.it

Tragedia a Santa Marinella, dove un’auto ha travolto e ucciso un’anziana, ferito in codice rosso un anziano.Situazione in bilico anche per Riccardo Guarnieri: lo storico ex fidanzato di Ida Platano non sarebbe ancora riconfermato ufficialmente nel parterre di protagonisti del prossimo settembre. Del resto, ...