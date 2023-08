Disperso a Cetara | continuano le ricerche anche se diminuiscono le speranze

Leggi su anteprima24

14 agosto 2023
Proseguono, nonostante sia calato il buio al largo di, ledel corpo del ragazzo – un 25 enne della provincia di Salerno – ferito da un'elica dell'imbarcazione che aveva noleggiato con due amici per trascorrere un pomeriggio di mare in Costiera Amalfitana. Nonostante le autorità non confermino ufficialmente la morte del giovane, le possibilità di trovarlo vivo – è stato fatto trapelare – sono tecnicamente ridotte al minimo. Leandranno avanti fino a quando le condizioni del mare lo consentiranno. Diversi i mezzi impegnati, tra loroun elicottero. Diversi i punti da chiarire: non è ancora noto infatti se il giovane si sia tuffato o se invece sia caduto incidentalmente in acqua. Così come gli inquirenti sono al lavoro per accertare se il giovane nel cadere abbia ...