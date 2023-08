Dirty Dancing – Balli proibiti | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di lunedì 14 agosto 2023)del 1987 diretto da Emile Ardolino,con Johnny (Patrick Swayze) e Baby (Jennifer Grey) che danzano sfrenatamente sulle note di Time Of My Life, contagiando con il loro entusiasmo tutta la sala da ballo; persino il rigoroso e inflessibile direttore d’albergo sembra affascinato da questa nuova musica; Johnny, dopo essere stato licenziato dal resort per la sua relazione con Baby, era tornato, incapace di starle lontano; quindi, Baby e il padre si erano riconciliati; il dottore infatti aveva scoperto che non era stato Johnny, bensì Robbie, a mettere incinta Penny. Con onestà, Jake aveva ammesso il suo errore e si era scusato con il ragazzo. Frances Houseman, per tutti “Baby”, è in vacanza con la famiglia in un lussuoso resort estivo sui monti ...