(Di lunedì 14 agosto 2023) Nellesarebbe "un usodei mezzi di coercizione fisica". Si legge in un documento inviato il 7 agosto scorso dal Provveditore dell'amministrazione penitenziaria ...

Nellelombarde sarebbe "emerso un uso improprio dei mezzi di coercizione fisica". Si legge in un ... Il Sappe commenta che "ovviamente, secondo lanon ha alcuna importanza l'incolumità ...... attuale governatore della provincia di Cordoba, e Myriam Teresa Bregman ,del Partito ... Si schiera per il libero possesso di armi e la militarizzazione delle. Vorrebbe imporre un ...Un particolare apprezzamento va ai colleghi di Airola, coordinati dalaggiunto Comandante ...e dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti che svolgono quotidianamente il servizio nelle...

Dirigente, in carceri lombarde emerso uso improprio manette Espansione TV

Nelle carceri lombarde sarebbe "emerso un uso improprio dei mezzi di coercizione fisica". Si legge in un documento inviato il 7 agosto scorso dal Provveditore dell'amministrazione penitenziaria lombar ...Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in un videomessaggio ai 189 istituti penitenziari per il Ferragosto ...