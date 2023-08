Diretta calciomercato | gli affari del giorno | Arnautovic è dell’Inter | Juve su Berardi e Carnesecchi

I Percassi la scorsa estate r ifiutarono ben 14 milioni di euro per non cederlo a unaconcorrente (Lazio) e questo doveva essere l'anno della sua consacrazione a Bergamo, titolare anche in ...... che si sono rinforzate durante ilestivo e partono tra le prime della classe in ... La sfida tra Spezia e Venezia sarà visibile insu Canale 20 , e in streaming sul sito Mediaset ...ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso ...

Calciomercato, le news di oggi in diretta Sky Sport

Roma, i giallorossi stanno per accogliere i due nuovi acquisti direttamente dal Paris Saint Germain. Vediamo i dettagli.Il fuoriclasse argentino sta dando vita a un fenomeno sociologico e culturale senza precedenti: l'America è pronta a raccontarlo ...