L'unico precedente in Coppatra le due compagini risale al 2016, quando la Cremonese si ... CROTONE:A., Spaltro R. (dal 14 st Bruzzaniti G.), Papini F., Bove D. (dal 1 pts Gigliotti G.), ......accede ai sedicesimi di finale di Coppavincendo per 3 - 1 ma ai supplementari dopo l'1 - 1 al 90'. La squadra di Ballardini ha creato più dei calabresi ma è stato bravo il portierea ...... le ammonizioni e i gol di Cremonese - Crotone , match valevole per i trentaduesimi di Coppa... Si va ai supplementari e sul finire del primo parziale è Vazquez a infilarecon un sinistro ...

Dini: “Italia Mancini non trasmetteva più uno spirito di rifondazione” Pianeta Milan

CREMONESE: Sarr; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili (1’st Ravanelli), Quagliata; Collocolo (11’pts Pickel), Bertolacci (49’st Sekulov), Castagnetti (1’st Tsadjout), Zanimacchia (32’st Milanese), Vazqu ...Inizia ufficialmente la stagione 2023/2024 del Crotone, impegnato oggi pomeriggio allo Stadio Zini contro la Cremonese per i trentaduesimi di Coppa Italia ...