Dimissioni Mancini | Retegui | “Rimasto sorpreso | gli ho scritto per ringraziarlo”

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 agosto 2023) “Sono, ho mandato un messaggio a Roberto ringraziandolo per la fiducia e l’opportunità che mi ha dato di indossare la maglia della Nazionale. Per me è stato un onore, lui, tutto lo staff, i miei compagni mi hanno fatto sentire subito a casa”. Queste le parole di Mateoin seguito alledell’ormai ex ct dell’Italia, Roberto: “Gli ho, l’ho ringraziato e lui mi ha risposto chiedendomi di fare tanti gol”. SportFace.