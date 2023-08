Dimissioni Mancini | “offerta super al ct per guidare Nazionale Arabia Saudita”

Perchédiventa l'unico bersaglio di un sistema impazzito che, finora, non ha scandalizzato nessuno Solo adesso ci si accorge del metodo, della prospettiva, dell'imbuto. Non si dimentichi che ...Leggi anche, "offerta super al ct per guidare Nazionale Arabia Saudita", la mamma: "Non ha mai superato la morte di Vialli", l'addio del ct: i ...'Dellenon sapevo niente. L'ho saputo da mia cugina. Sono rimasta sorpresa anche io'. Così la mamma di Roberto, Marianna Puolo, in merito alla decisione del figlio di lasciare la panchina ...

Roberto Mancini, cosa pensare delle dimissioni da ct della Nazionale L'Ultimo Uomo

Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, l'ex allenatore della Fiorentina Dino Zoff ha commentato le dimissioni di Roberto Mancini da commissario tecnico ...In Italia ci si interroga su quale sarà il futuro della Nazionale dopo le dimissioni a sorpresa di Roberto Mancini. Il ct ha lasciato dopo cinque anni e poco dopo… Leggi ...