Dimissioni Mancini | Lotito | «Erano nell’aria | dovete chiedere a Gravina»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 14 agosto 2023) Le parole di Claudiosulledidalla nazionale: «Per me non sono una sorpresa,» Ledidalla nazionale sono state un terremoto per il calcio italiano, ma per alcuni non sono una sorpresa. Tra questi c’è anche il presidente della Lazio, Claudio. Di seguito le sue parole a Tuttosport. «. Non conosco però le motivazioni della scelta, sono domande da fare al presidente federale» LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM