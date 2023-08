La vittima dello scherzo in diretta sarà, che tra le risate raggiungerà lo studio dopo la rivelazione insieme agli altri ospiti. Quando e dove vederlo (lunedì 14 agosto 2023). Scherzi ...È arrivato via social l'annuncio della gravidanza di. La giornalista sportiva insieme al compagno il portiere tedesco Loris Karius , lo scorso 24 marzo, hanno confermato il gossip che circolava da qualche tempo e su Instagram hanno ...Per la cantante, colazioni sane, sole, piscina, sport e tramonti in compagnia del fidanzato Mattia Narducci Estate di attesa, invece, perche sta facendo il conto alla rovescia per l'...

Diletta Leotta, dall'annuncio della relazione con Loris Karius alla gravidanza TGCOM

La vittima dello scherzo in diretta sarà Diletta Leotta, che tra le risate raggiungerà lo studio dopo la rivelazione insieme agli altri ospiti.La giornalista e il calciatore si sono conosciuti nell'ottobre del 2022, adesso sono in attesa di una bambina che nascerà a metà agosto ...