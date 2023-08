La favolosa storia dei Bangtan Boys, meglio noti come BTS, la band sudcoreana che ha fatto conoscere il K - pop al resto del mondo, è ormai un racconto lungo oltre, come provano i festeggiamenti dei milioni di fan del gruppo iniziati nel mese di giugno. Le sette icone della musica globale che nell'estate 2022 avevano comunicato al pubblico di volersi ...Sinner trionfa a Toronto nel Master 1000: De Minaur ko Jannik Sinner, 22mercoledì prossimo, da San Candido, ha vinto il torneo Master 1000 di Toronto, battendo in ...di tutti i primi......22, salirà al n.6 della classifica mondiale, il suo best ranking. Finalmente Jannik ce l'ha fatta. Una vittoria meritata , in un torneo che ha visto la partecipazione di tutti i primi...

Dieci anni fa il massacro di Rabaa. Iniziò così il decennio della vergogna in Egitto Il Fatto Quotidiano

Aperta la complanare tra Paderno Dugnano e Bollate. Ci sono voluti quasi 10 anni di lavori per la riqualificazione della Rho-Monza ...PIANI DELL’AVARO. Un centinaio i concorrenti dalla Lombardia e dalla Svizzera. Il più bravo è Lampo di Patric Noris. «Omaggio alla vita degli alpeggiatori».