Demiral vuole l’Inter | ma l’Atalanta pretende 20 milioni La situazione

(Di lunedì 14 agosto 2023)spinge per essere ceduto al, ma dall’altraha le idee molto chiare. Ecco laattuale di mercato Fuori squadra. Bastano queste due parole per descrivere laattuale di: un vero e proprio ex in casa, perché se da una partenonpiù avere a che fare con lui, dall’altra parte la cessione non è stata ancora fatta. Attualmente risulta che su di lui ci sia fortemente, ma nonostante il turco continui a battere fortemente i piedi per essere venduto alla corte milanese, dall’altra parte i nerazzurri pretendono almeno 20di euro: cifra che la società interista non si può permettere. Staremo a vedere come si evolverà la ...

...e Solet . Il turco lascerà sicuramente l'Atalanta, la Roma sta lavorando su un prestito ... invece, ancora non è partita una trattativa, anche perché Pinto sa che il Salisburgoalmeno 15 ...Inter, opzione Tanganga per la difesa Oltre ad un tassello in attacco, l'Intercompletare ... Infine, sullo sfondo resta viva l'ipotesi, ormai fuori dal progetto di Gasperini all'Atalanta.... il nuovo tecnico del Santos, per spiegargli perchéla Roma . Aguirre, però, ieri ha trattato ... Intanto con l'Atalanta si tratta per Zapata , ma pure pere Muriel, come riporta La ...

La società vuole liberare uno slot in attacco e sgravarsi di un ingaggio pesante, ma l'offerta dei capitolini è ritenuta insufficiente. Anche Demiral in stallo ...Il difensore centrale ha già fatto capire di voler lasciare l'Atalanta per una nuova sfida nella sua carriera. I nerazzurri lo tengono d'occhio, ma anche ...