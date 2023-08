Deadpool 3 | ecco la lista dei possibili camei del nuovo film Marvel

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ryan Reynolds e iStudios stanno lavorando insieme per sviluppare il prossimo terzodi, che avrà sorprese veramente interessanti. Hugh Jackman tornerà a vestire i panni di Wolverine in3 dopo essersi ritirato dal ruolo nelLogan di James Mangold, e si è divertito con Reynolds durante le riprese del progetto. Di recente è stato rivelato che Jennifer Garner riprenderà il suo ruolo di Elektra da Daredevil e Halle Berry ha perfino ventilato un’apparizione in3. Ma ora una nuova indiscrezione rivela unadinel prossimo threequel. Quali sono le voci suidi3? Unvideo pubblicato da The DisInsider su ...

... quando esce e come sarà:cosa aspettarci di Diego Barbera Meta ha chiuso il gruppo di lavoro ... mentre a dirigere Shawn Levy ( Stranger Things,3 ). Echo Nello strabordare di serie ...cosa ha detto Bob Iger sullo sciopero in corso: 'È mia fervida speranza che si trovino ... In particolare,3 ha interrotto la sua produzione e quindi la sua uscita verrà probabilmente ......Marvel Studios si parla della presenza di diversi personaggi importanti degli X - Men in3 ... c'è una scena fantastica con un momento davvero epico che ti fa dire: 'Okay,perché Ciclope è ...

Taylor Swift e... Deadpool Ebbene sì, la super star Tay Tay potrebbe far parte del cast del nuovo film Marvel con Ryan Reynolds!Ecco tutte le ultime novità su Deadpool 3, attesissimo nuovo film del Marvel Cinematic Universe con Ryan Reynolds e Hugh Jackman.