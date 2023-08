Dax Harwood | “CM Punk è il numero uno di oggi insieme a Roman Reigns”

Dax Harwood esalta il ritorno di CM Punk in AEW The Shield Of Wrestling

Questa opinione arriva da uno dei fedelissimi del Second City Savior di Chicago, in un periodo in cui buona parte dello spogliatoio lo vede in maniera molto negativa.Dax Harwood ha esaltato il ritorno di CM Punk in AEW, attribuendogli grandi meriti nell'aiuto al backstage e accostandolo a Roman Reigns.