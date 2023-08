Daria Werbowy | chi è la modella dietro il nuovo Gucci

(Di lunedì 14 agosto 2023) Appare su Instagram,pubblicazione deldirettore creativo di, Sabato DeSarno, un post che ne anticipa il debutto previsto per la collezione SS24, con uno scatto raffigurante lain intimo logato, il quale, nel tempo di qualche minuto, attira l’attenzione del pubblico social giunto sul profilo personale del creativo in cerca di qualche indizio riguardante il. La, senza veli, è la protagonista degli scatti rivelatori, realizzati da David Sims, che preannunciano unimmaginario creativo affidato a DeSarno, posto tra quello del suo predecessore e le origini storiche del brand. Ma ora tutti parlano di lei: quell’efebicadi nome ...

