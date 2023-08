(Di lunedì 14 agosto 2023) Le, classi con studenti di diversi livelli,una realtà crescente nelle scuole italiane. La loro esistenza risponde a una necessità emergente nellecon calo demografico, specialmente in aree geograficamente isolate. Tuttavia, al di là della semplice risposta alla carenza di studenti, rappresentano una nuova visione didattica. L'articolo .

Cosa vedere in provincia di BresciaFate di Pietra dialla Strada della Forra di Tremosine, dalla Brescia sotterranea agli enigmi dei "pitoti" della Valle Camonica. Itinerari stimolanti fra natura, arte, gusto Cosa vedere in ...... secondo quanto riportatoautorità. Leggi anche Maltempo e allerta meteo nel fine settimana. ... I settori della città maggiormente colpiti Lemaggiormente colpite dalla furiosa inondazione si ...Lavori di Umbra Acque a Panicale, giovedì mancherà l'acqua in diversedel territorio comunale: le vie interessate UMBRA ACQUE S.p. A., informa l'utenza interessata ...ore 09:00 alle 17:00 di ...

Dalle zone montane alle piccole isole, oltre 2mila pluriclassi contro lo spopolamento a scuola: ecco dove sono più diffuse Orizzonte Scuola

Al termine dell'amichevole vinta dalla Lazio per 0-9 contro il Latina, è intervenuto in zona mista, ai microfoni dei cronisti presenti, l'ala biancoceleste Felipe ...Chi vi ha assistito parla di una vera e propria valanga di fango che ha travolto tutto ciò che incontrava sul suo percorso. Il distaccamento di una frana e poi l’esondazione del torrente Frejus hanno ...