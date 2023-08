(Di lunedì 14 agosto 2023) I medici internisti hanno imparato in ospedale a fare ecografia renale, dialisi peritoneale, emodialisi e trattamento di pazienti in pre - dialisi

I medici internisti hanno imparato in ospedale a fare ecografia renale, dialisi peritoneale, emodialisi e trattamento di pazienti in pre - dialisi

Dal Nicaragua a Pisa per la formazione con gli specialisti dell'Aoup LA NAZIONE

Il progetto, dal titolo: "NicarAgua: qualità dell'acqua e promozione della salute" (capofila il Comune di Livorno) è stato finanziato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo