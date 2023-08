(Di lunedì 14 agosto 2023) Il Castello di Miramare - In Friuli Venezia Giulia, menzionato anche in una poesia di Carducci e voluto dall'arciduca d'Austria Massimiliano d'Asburgo - Lorena, il Castello di Miramare, non lontano ...

... il Castello di Miramare, non lontano dal centro di, è un piccolo gioiello che si specchia ... Il Castello di Donnafugata - In Sicilia, il Castello di Donnafugata, a, è un pregiato esempio ......Bologna - dal 17 al 21 agosto - Forlì Cesena - dal 14 al 20 agosto - Friuli Venezia Giulia-...al 12 agosto per rettifica - Catania - dal 9 al 16 agosto - Palermo - dal 10 al 12 agosto --......- Modena - Parma - Ferrara - Forlì Cesena - Bologna - FRIULI VENEZIA GIULIA Pordenone -- ...Taranto - Lecce - Bari - Brindisi - SARDEGNA Cagliari - Sassari - Nuoro - Oristano - SICILIA- ...

Da Trieste a Ragusa cinque castelli straordinari TGCOM

Quante volte in questo periodo dell'anno ci sentiamo rivolgere la fatidica domanda: "Che fai a Ferragosto". Che si tratti di una settimana intera o soltanto di un paio di giorni, di un viaggio in sol ...Siete alla ricerca di idee e ispirazione per una gita fuori porta o per un weekend insolito Perché non vi avventurate alla scoperta di castelli e rocche di cui è punteggiata la penisola Fra tanti, e ...