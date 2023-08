Crollo Ponte Morandi | la ricostruzione a 5 anni di distanza FOTO

23.00Morandi, dalal processo Il 14 agosto 2018 il viadotto sul torrente Polcevera, a Genova, ha ceduto causando la morte di 43 persone. Da allora gli inquirenti sono al lavoro per accertare ...Il pianista ha suonato la sua "Don't forget to fly, non dimentichiamoci di volare" in un concerto voluto dai parenti delle 43 persone che morirono neldelcinque anni ...Al Teatro Carlo Felice un concerto per ricordare le 43 vittime deldelMorandi , nel quinto anniversario della tragedia del 14 agosto 2018. Le commemorazioni sono iniziate questa sera con il concerto organizzato dal Comitato Parenti delle vittime del ...

Ponte Morandi, il crollo annunciato: "Tutti sapevano che sarebbe caduto ma non hanno fatto niente" RaiNews

Il 14 agosto di 5 anni fa crollava il viadotto a Genova. 43 persone persero la vita. I familiari delle vittime attendono giustizia e lamentano l'assenza dello Stato ...L’intervento di Mattarella in occasione del quinto anniversario del crollo: “Con il sostegno del Paese intero, Genova ha saputo mettere in campo una grande ...