Crollo del Ponte Morandi a Genova | Mattarella | “Fare giustizia”

Leggi anche La rabbia dei parenti delle 43 vittimePonte Morandi. Mattarella: per loro servono 'interventi adeguati' MessaggioCapo dello Stato: 'La magistratura sta doverosamente ...Nel quinto anniversario, con il suo tragico bilancio di vite umane annientate, con la profonda ferita inferta alla Città di Genova e alle coscienze di tutti gli italiani, la Repubblica ...... con il ponte Morandi spezzato in due, 43 vittime e parecchi feriti, sia per il numero di imputati alla sbarra: 58 , tra cui gli ex vertici di Aspi e Spea e importanti ex funzionariministero ...

Cinque anni fa il crollo del ponte Morandi, una ferita ancora aperta in attesa di giustizia RaiNews

Possetti: "Una grande serata per i nostri cari". Sul palco il pianista Remo Anzovino con "Don't forget to fly" ...Con un bilancio provvisorio di 93 vittime, quello dell'isola di Maui alle Hawaii è diventato l'incendio più letale nella storia degli Usa dal 1918, quando 453 persone morirono in Minnesota e Wisconsin ...