Crolla il rublo | la Banca di Russia corre ai ripari

Il calo delle entrate dalle esportazioni di energia colpisce il, che dopo avere subito una caduta libera nelle ultime settimane ha toccato oggi i livelli più bassi dal marzo del 2022, poco dopo l'inizio dell'operazione militare russa in Ucraina. II dollaro ...Con la guerra in Ucraina dagli esiti sempre più incerti e drammatici, l'economia della Russia si trova dinanzi a uno scenario molto difficile e avversoIlha perso il 26 per cento del suo valore sul dollaro quest'anno. Le forze di Kiev hanno respinto tre ondate di missili e droni russi che avevano come obiettivo Odessa.

Crolla il rublo, -25% rispetto al dollaro. L'economia russa verso il capolinea Affaritaliani.it

