Cremonese OK col Crotone in Coppa Italia | ma servono i tempi supplementari

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ladeve attendere iper avere la meglio del, formazione di Serie C. I grigiorossi vincono 3-1 (1-1 al 90?) e si qualificano così ai sedicesimi di finale di. CENTOCINQUE MINUTI PER ESULTARE – Ladeve superare il gol a freddo, poi batte ile passa il turno in. Dopo sette minuti segna Marco Tumminello, lanciato solo davanti al portiere, ma l’assistente alza la bandierina segnalando fuorigioco. Il VAR però certifica come la posizione dell’attaccante delsia regolare: lo 0-1 diventa realtà. La reazione dellaarriva alla mezz’ora, con cross di Leonardo Sernicola e colpo di testa vincente di ...

LIVE Cremonese-Crotone 2-1, inizia il secondo tempo supplementare CuoreGrigiorosso.com

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Crotone, incontro valevole per i 32esimi di Coppa Italia, in campo alle 17.45 allo 'Zini': Cremonese.E' arrivato il momento che i tantissimi tifosi grigiorossi aspettavano da almeno due mesi: alle 17.45 la Cremonese tornerà in campo allo Zini contro il Crotone: in palio c'è la qualificazione ai sedic ...