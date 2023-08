Cremonese-Crotone oggi | Coppa Italia | programma | orario d’inizio | tv e streaming

(Di lunedì 14 agosto 2023) Laaffronterà, lunedì 14 agosto, ilper i trentaduesimi di. La sfida, che si giocherà allo stadio “Zini” di Cremona, sarà trasmessa da Mediaset. I grigiorossi, appena retrocessi dalla Serie A, avranno dunque di fronte il, formazione di Serie C. La gara tra lombardi e rossoblù aprirà ilodierno della competizione, con calcio di inizio fissato alle 17.45. Di seguito il calendario e ildi, gara valida per i 32mi diche si giocherà, lunedì 14 agosto, alle 17.45. La partita sarà trasmessa da Mediaset. CALENDARIO...

Le probabili formazioni di Cremonese-Crotone (4 - 3 - 3): Sarr; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Quagliata; Collocolo, Bertolacci, Pickel; Zanimacchia, Vazquez, Okereke.

Cremonese-Crotone (Coppa Italia): orario, dove vederla in tv e pronostico 90min IT

Nelle ultime ore sono intanto stati accostati agli squali due calciatori che già in passato hanno vestito la maglia crotonese. Si tratta dell'attaccante Nwankwo Simy, in uscita dalla Salernitana e del ...Impresa per la squadra di Nesta che vince a Monza ed elimina i brianzoli di Palladino ROMA (ITALPRESS) - Anche questa volta una sorpresa. Nel ...