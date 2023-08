Covid | nuova campagna di vaccinazione per anziani e fragili | l’annuncio del ministero

(Di lunedì 14 agosto 2023) “In concomitanza con laantinfluenzale per la stagione 2023/24, è previsto l’avvio di unanazionale dianti-19 con l’utilizzo di unaformulazione di vaccini a mRNA (Rna messaggero, ndr) e proteici“. Lo comunica ildella Salute guidato da Orazio Schillaci in una circolare intitolata “indicazioni preliminari per ladiautunnale e invernale anti-19”. L’approvazione del farmaco da parte di Ema (l’agenzia europea del farmaco) e Aifa (l’agenzia italiana) “è prevista per fine estate/inizio autunno”, mentre le dosi saranno disponibili “a partire dal mese di ottobre“, si legge nel documento. L’obiettivo della“è quello di prevenire la ...

Secondo quanto trapela, a essere interessata dallacampagna sarà, in via prioritaria, la popolazione anziana e fragile che, salvo eccezioni, potrà ripetere il vaccino a distanza di un anno dall'..."In concomitanza con la campagna antinfluenzale per la stagione 2023/24, è previsto l'avvio di una campagna nazionale di vaccinazione anti- 19 con l'utilizzo di unaformulazione di vaccini a mRNA e proteici (formulazione aggiornata monovalente XBB 1.5 ), la cui approvazione da parte di Ema e Aifa è prevista per fine estate/...I nuovi vaccini "In concomitanza con la campagna antinfluenzale per la stagione 2023/24, è previsto l'avvio di una campagna nazionale di vaccinazione anti- 19 con l'utilizzo di una...

Covid, dalle persone malate ai contatti: ecco cosa prevede la nuova ... Il Sole 24 ORE

Lo prevede una nuova circolare del ministero della salute. Disponibili vaccini aggiornati, raccomandati e offerti a anziani, fragili, donne in gravidanza e operatori sanitari ...Roma, 14 ago. (Adnkronos) - "Quando chiedemmo a maggio, in una interrogazione parlamentare, di consentire ai detenuti una telefonata al giorno ai propri cari, come accadeva durante il Covid, spiegammo ...