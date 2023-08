Cos’è Le storie di un posto al sole | la nuova serie estiva

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ledi Unalsono delle puntate speciali, dedicate ai momenti più importanti dell’ultima stagione della soap di Rai 3, che andranno in onda da stasera 14 agosto 2023 e fino a venerdì 25 agosto. Dopo questo “best of”, da lunedì 28 agosto gli episodi riprenderanno come sempre. Com’è tradizione, infatti, ledi Palazzo Palladini si prendono una piccola pausa a ridosso del Ferragosto. Ma pausa non vuol dire che non ci sarà alcuna programmazione, anzi. Le puntate più avvincenti dell’anno saranno presentate da Raffaele Giordano (Patrizio Rispo), il portiere della lussuosa residenza di Posillipo, dove da quasi 27 anni si svolgono tutte le vicende di una delle produzioni televisive più longeve d’Italia. Sarà un viaggio nel tempo dai toni agrodolci visto che rivedremo la morte della magistrata Susanna ...