Cosa si festeggia a Ferragosto e chi ha istituito questa ricorrenza? Tutto quello che c’è da sapere sul Ferragosto

Leggi su funweek

(Di lunedì 14 agosto 2023)è alle porte e come ogni anno in tanti si preparano arlo con un pranzo tra amici o in famiglia, una gita fuori porta o c’è chi, invece, è in vacanza. Da secoli, ormai, il 15 agosto è un giorno di festa ma qual è il significato dellae chi l’ha istituita?, qual è il significato? Tra storia e tradizione Quando parliamo didobbiamo fare riferimento a due tradizioni, romana e cattolica. In primo luogo bisognache il terminederiva dal latino Feriae Auguste, che vuol dire “riposo di Augusto”. Secondo la tradizione romana, le Ferie Augustae erano una festa dedicata al Ottaviano Augusto, primo imperatore romano. Si trattava di ...