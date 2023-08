Corso di giornalismo con stage | con un ospite d'eccezione!

(Di lunedì 14 agosto 2023) MERCOLEDI' 27 settembre 2023 si terrà a MILANO (in via Mauro Macchi, 8 presso il Milano Business Center dalle 10 alle 18) UN IMPERDIBILE...

... ho iniziato nel 2006 la mia esperienza professionale nel mondo delproprio a Radio Alfa. La radio è stata sempre la mia seconda casa. Neldegli anni ho scritto anche per giornali e ......di pace per uno 'spuntino epico alla sarda' con orari e modalità che verranno dettagliati in... Oggi più che mai il vostro supporto è prezioso per garantire undi qualità, di inchiesta ...Neldella serata verranno consegnati due Premi Speciali: Teodosio Martucci (Arte) e Alberto Marchetti (Musica). Domenica 20 Agosto la serata finale, in piazzale Chiesa Madre. Cerimonia di ...

I.A. e giornalismo: due nuovi corsi online su formazione-giornalisti Ordine Dei Giornalisti

Conto alla rovescia per la XVIII edizione del premio nazionale "Più a Sud di Tunisi". Tre serate a Portopalo, dal 18 al 20 agosto 2023, con il patrocinio dall’assessorato ...Si terrà tra il 5 e il 12 settembre l’edizione numero zero della festa di bizzòlo, il periodico liberatorio nato a dicembre 2022 a Reggio Calabria ed edito dal Lavoratorio dell’ associazione More. Si ...