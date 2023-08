Corriere dello Sport – il segnale nella partita del Celta Vigo

(Di lunedì 14 agosto 2023) 2023-08-13 19:36:22 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del: Un nuovo indizio sul mercato del Napoli arriva direttamente da una vecchia conoscenza degli azzurri, Rafa Benitez. L’allenatore del, per l’esordio in campionato contro l’Osasuna, ha deciso di lasciare in panchina Gabri Veiga facendolo entrare solo al 73esimo (un minuto dopo ha subito il gol0-2). Il centrocampista spagnolo comunque è sempre più vicino al Napoli. Veiga in direzione Napoli Sul quotidiano locale diLa Vos de la Galicia, parlano di affare definito all’80%. Per chiudere l’operazione, manca solalmente che alcune strategie finanziarie da parte del Napoli vengano delineate (la cessione di Zielinski su tutte). Il passo successivo sarebbe ...

TORONTO (CANADA) - Jannik Sinner batte Alex De Minaur nella finale del torneo di Toronto e porta a casa il primo successo in un Master 1000. L'azzurro si impone in due set in un'ora e trenta minuti ...Dopo l'addio di Nemanja Matic , pronto a firmare col Rennes per 3 milioni di euro complessivi , la Roma ha individuato il giocatore per sostituire il serbo: Leandro Paredes del Psg . L'indizio arriva ...ROMA - Buona la prima per Paulo Sousa , visto che la sua Salernitana batte all'Arechi (1 - 0) la Ternana nei trentaduesimi di Coppa Italia e può brindare al passaggio del turno. La Ternana ci prova ...

Prima pagina Corriere dello Sport: “Lukaku ecco i soldi” Pianeta Milan

Dopo l'addio di Nemanja Matic, pronto a firmare col Rennes per 3 milioni di euro complessivi, la Roma ha individuato il giocatore per sostituire il serbo: Leandro Paredes del Psg. L'indizio arriva pur ...Nemanja Matic è arrivato a Rennes ed è pronto per iniziare la sua nuova avventura in Ligue 1. Il centrocampista serbo che ha salutato la Roma solo dopo un anno, è stato accolto all'aeroporto con un en ...