Corre nudo per strada e i carabinieri lo fermano con il taser | 35enne muore in ambulanza Aperta un' inchiesta

(Di lunedì 14 agosto 2023) Sono da chiarire, e potrà farlo solo l’autopsia, le cause della morte di un uomo di 35 anni avvenuta ieri pomeriggio a San Giovanni Teatino . L’uomo, che risulterebbe essere originario di Pescara e che a quanto pare aveva problemi psichiatrici, era stato notatoed in stato di alterazione psicofisica a Sambuceto, in via Aldo Moro . Secondo una prima ricostruzione, sembra che a un certo punto...

Una morte da chiarire quella di un 35enne a San Giovanni Teatino in provincia di Chieti. L'uomo, con problemi psichici e in stato di agitazione, correvavicino alla ferrovia. E non si sa se si trovasse lì per compiere un gesto estremo. Di qui l'intervento dei carabinieri che per fermarlo, come riporta il Corriere della Sera, hanno utilizzato il taser.

L’arma, che rilascia scariche elettriche in grado di immobilizzare una persona, è stata infatti impiegata dai carabinieri di San Giovanni Teatino per fermare l’uomo, che correva nudo per strada in ...SAN GIOVANNI TEATINO - Un uomo di 35 anni è morto ieri pomeriggio a San Giovanni Teatino (Chieti) dopo essere stato bloccato dai carabinieri mentre correva nudo in strada.