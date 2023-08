Corre nudo e lo fermano col taser | morto un 35enne È già polemica

(Di lunedì 14 agosto 2023) A San Giovanni Teatino (Chieti) un uomo di 35 anni con problemi psichiatrici ha perso la vita, avvistato areper la strada e fermato dai carabinieri anche con l’uso del. Dopo i soccorsi, il giovane èin ospedale. L’indagine è ora nelle mani del sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Marika Ponziani. Al momento, hanno messo in atto l’articolo relativo all’omicidio colposo, accusando ignoti. Il prossimo 16 agosto è programmata l’autopsia. L’uso delIlnella tragica giornata di ieri è stato avvistato mentrevae in preda ad una grande agitazione. Le Forze dell’Ordine, per bloccare l’uomo, sono state costrette a utilizzare il, il dispositivo che emette una breve scarica di ...

Chieti, 35ennein strada e viene bloccato con un taser. Muore durante il trasporto in ospedale Una vicenda ancora tutta da chiarire quella che nel pomeriggio di domenica 13 agosto ha avuto come ...... Bardonecchia nel fango - Catania, aeroporto chiuso per eruzione dell'Etna - Parma, rogo in casa di riposo, 1 vittima e 11 intossicati - Fermato con il taser mentre, muore - Meloni: "Sulle ...per strada, i carabinieri lo fermano col taser Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, che avrebbe seri problemi di natura psichiatrica, stava correndolungo le strade della città, in ...

Chieti, corre nudo e i carabinieri lo fermano con il taser: 35enne muore in ambulanza la Repubblica

Correva nudo, in strada, a San Giovanni Teatino (Chieti), e visto il suo stato di particolare agitazione le forze dell'ordine per fermarlo hanno utilizzato per due volte il taser. Dopo il fermo, l'uom ...Sarà l'autopsia, che verrà affidata il prossimo 16 agosto, a stabilire le cause della morte di un 35enne con problemi psichiatrici avvenuta ieri pomeriggio a conclusione di un episodio molto ...