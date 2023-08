Coppia arrestata per spaccio torna in libertà

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Erano stati arrestati venerdì scorso con l’accusa di detenzione ai fini dellodi cocaina. Ladi 50enni, marito e moglie, di Luogosano, in provincia di Avellino, dopo l’interrogatorio di garanzia del Gip del Tribunale di Benevento, è stata rimessa incon il solo obbligo della presentazione alla Polizia giudiziaria. L’attenuazione della misura cautelare, spiegano gli avvocati difensori, Augusto Guerriero e Antonio Ruggiero, è stata assunta dal giudice in base alla piena collaborazione dei due indagati. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i carabinieri, assistiti anche dal fiuto di Luna, il pastore tedesco in servizio presso l’Unità cinofila dell’Arma, avevano rinvenuto e sequestrato sei grammi di cocaina occultati nella cucitura di un divano e materiale per il ...