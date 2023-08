Coppa Italia | oggi si completano i trentaduesimi di finale | le partite

Commenta per primo Inutile provare a nascondersi dietro un dito. L'Empoli che è uscito sconfitto dal match d'esordio stagionale, 2 - 1 per mano del Cittadella nel primo turno di, ha offerto una prova non all'altezza e ha cancellato dalla mente dei tifosi ciò che aveva fatto di buono nel finire della scorsa stagione. Nonostante il vantaggio trovato praticamente ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 È solo calcio d'agosto ma la strada sembra quella giusta . Il Palermo non riesce a qualificarsi ai sedicesimi dima a Cagliari dimostra di crescere dal punto di vista fisico e tattico. Per come si sono sviluppati i 120 minuti alla 'Unipol Domus', però, rimane quel senso d'incompiutezza tipico della ...... in campo Sampdoria e Torino in rappresentanza della Serie A, in Premier League c'è Manchester United - Wolves Lunedì 14 agosto proseguono gli incontri dei 32esimi di finale dalla2023/...

Il francese era assente nel tonfo di Coppa Italia che i pugliesi hanno vissuto col Parma. Ma il suo arrivo può essere molto importante per la squadra di Mignani, anche per far crescere Nasti che ha 16 ...Ultima giornata di partite per i trentaduesimi di Coppa Italia di lunedì 14 agosto 2023. Alle ore 17:45 Cremonese-Crotone e alle 18:00 Sampdoria-Sudtirol. Chiuderanno alle ore 21:00 Spezia-Venezia e ...