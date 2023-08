Coppa Italia LIVE | Spezia-Venezia 2-2 | Torino-Feralpi 2-1 Cremonese avanti ai supplementari | Sampdoria ai rigori

(Di lunedì 14 agosto 2023) Laprosegue a passo spedito, con le ultime battute dei trentaduesimi di finale in programma per oggi. Dopo le eliminazioni a sorpresa...

... dopo la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali dell'targata Ventura. Da quel giorno, il record di imbattibilità, il trionfo all'Europeo ma anche un'altradel mondo mancata ......Uniti non c'è Fritz A un mese dall'inizio della fase a gironi della 111esima edizione della... LE CONVOCAZIONI DELLE AVVERSARIE DELL'- Tornando al girone A " quello dell'" va ...Le parole del difensore Nicola Murru al termine di Sampdoria - Südtirol, match valido quale trentaduesimo diFrecciarossa.

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...SECONDO TEMPO 37' Esce Di Molfetta nella Feralpisalò, dentro al suo posto Tonetto, dentro anche Musatti per Carraro. 36' Momento di massimo sforzo del Toro. Schuurs in ...