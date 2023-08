Coppa Italia LIVE | Cremonese-Crotone 1-1 | pareggia Afena-Gyan Sampdoria-Sudtirol 0-0 | poi Spezia e Torino

(Di lunedì 14 agosto 2023) Laprosegue a passo spedito, con le ultime battute dei trentaduesimi di finale in programma per oggi. Dopo le eliminazioni a sorpresa...

Amichevole inizio ore 18 Sampdoria Sudtirol 0 2 Marcatori: Arbitro: Bonacina di Bergamo, primo turno: va in scena il match Sampdoria - Sudtirol con la squadra di Andrea Pirlo che cerca di cominciare subito bene la sua ...Commenta per primo Laprosegue a passo spedito, con le ultime battute dei trentaduesimi di finale in programma per oggi. Dopo le eliminazioni a sorpresa di Empoli e Monza, estromesse dalla competizione ...Sampdoria 0 " Sudtirol 0

Solo complimenti per il primo Parma "ufficiale" della stagione, quello che ha vinto a Bari, in Coppa Italia, con un netto 3-0. Gli uomini di Pecchia hanno entusiasmato i tifosi: «I crociati sono ... Q ...Se il buongiorno si vede dal mattino, per Alessandro Circati il posto da titolare è più vicino. Il suo “sole” splende in alto e riscalda il cuore di mister Pecchia che lo tiene sempre più in considera ...