Coppa Italia Frecciarossa Cremonese vs Crotone 3-1 pitagorici eliminati

(Di lunedì 14 agosto 2023)ilcostringe laai supplementari. Normale partita terminata in parità (1-1) con gol di Tumminello e Afena-Gyan.fuori dallaa testa alta per come hanno tenuto testa ai più quotati avversari.1(3)1(1) Marcatori: 7° Tumminello, 29° Afena-Gyan, 104°-116° Pickel(4-3-3): Sarr, Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili (Ravanelli), Quagliata, Collocolo (), Castagnetti (Tsadjout), Bertolacci (Sekulev), Zanimacchia (Milanese), Afena-Gyan (Buonaiuto), Vasquez. All. Ballardini(4-2-3-1): Dini, Spaltro (Giannotti), Papini, Bove (Gigliotti), Giron, Felippe (Awua), Vitale, Tribuzzi, Rojas ...

La partita Spezia - Venezia di Lunedì 14 agosto 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per i trentaduesimi di finale della2023 - 2024, calcio d'inizio alle 21 LA SPEZIA - Lunedì 14 agosto 2023 , allo Stadio 'Armando Picco' di La Spezia, andrà in scena Spezia - Venezia, match valido per i trentaduesimi di ...La partita Torino - FeralpiSalò di Lunedì 14 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per i 32esimi di finale dallaTORINO - Lunedì 14 agosto 2023 , alle ore 21:15 il Torino ospiterà la FeralpiSalò per i 32esimi di finale della2023/2024 . L'ultima volta che le sue squadre si sono ...... alle ore 17:45 allo Zini di Cremona, andrà di scena la sfida a gara unica tra Cremonese e Crotone , valevole per i trentaduesimi dellaTim Cup. Cremonese che parte con il favore dei ...

PRIMO TEMPO 43' Buona giocata difensiva di Bellanova. 41' OCCASIONE TORO! Ricci in area si psota e calcia a giro, grande risposta del portiere avversario. 40' Sanabria fino a ...PRIMO TEMPO 38' Bellanova prova ad andare via sul fondo, ma esce oltre la linea con la palla. 36' Il Toro adesso cerca di chiudere gli avversari nella loro metà del campo.