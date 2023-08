Coppa Italia calcio oggi 14 agosto | che partite si giocano | calendario | programma | orario | tv e streaming

(Di lunedì 14 agosto 2023) Giornata ricca di match per quanto riguarda la2023-2024. Saranno ben 4, infatti, le sfide inquesta sera. Si inizierà alle ore 17.45 con Cremonese-Crotone, quindi alle ore 18.00 toccherà a Sampdoria-Sudtirol, mentre in serata alle ore 21.00 si chiuderà ildicon Torino-FeralpiSalò e Spezia-Venezia. Andiamo, quindi, a scoprire l’elenco completo e come seguirlo in tv.COMPLETOIN TV DI(lunedì 14) Ore 17.45– Cremonese-Crotone – diretta su Canale 20, insu Mediaset Infinity Ore 18.00– Sampdoria-Sudtirol – diretta su ...

È andata in archivio un'altra giornata dicon il turno dei trentaduesimi dell'edizione 2023 - 2024 del torneo . Quattro partite in programma, a partire da Salernitana - Ternana, con Candreva protagonista principale all'Arechi ...ROMA - Buona la prima per Paulo Sousa , visto che la sua Salernitana batte all'Arechi (1 - 0) la Ternana nei trentaduesimi die può brindare al passaggio del turno. La Ternana ci prova dopo 2' con Ferrante ma la sua conclusione fa la barba al palo, e così al 7' Candreva infiamma il match con un calcio di ...La Reggiana rimonta il Monza all'UPower Stadium e vola ai sedicesimi di finale di. Dopo l'iniziale vantaggio firmato da D'Ambrosio per i brianzoli di Raffaele Palladino, gli uomini di Alessandro Nesta hanno ribaltato la sfida nella ripresa grazie alle reti di Nardi e ...

Passivo esagerato per i Lupi che giocano un buon match alla pari con un avversario di caratura superiore Il Cosenza saluta la Coppa Italia, il Sassuolo passa al “Marulla” con il punteggio finale di… L ...Il Lecce vince in casa con un gol di Almqvist nel primo tempo, poi tutto facile per i padroni di casa che passano al turno successivo di Coppa Italia contro il… Leggi ...