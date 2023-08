Coppa Italia | 3 - 1 al Crotone | Cremonese va ai sedicesimi

(Di lunedì 14 agosto 2023) Sono serviti 120' allaper battere 3 - 1 il(squadra di serie C) ine assicurarsi idi finale contro il Cittadella. I grigiorossi non sono partiti benissimo ...

Sono serviti 120' alla Cremonese per battere 3 - 1 il Crotone (squadra di serie C) ine assicurarsi i sedicesimi di finale contro il Cittadella. I grigiorossi non sono partiti benissimo giocando un po' troppo sotto ritmo. Bravo il Crotone ad approfittare della cosa ...Sampdoria 1 (16 Leris) " Sudtirol 1La Cremonese fatica più del previsto per battere allo Zini il Crotone. La squadra grigiorossa accede ai sedicesimi di finale divincendo per 3 - 1 ma ai supplementari dopo l'1 - 1 al 90'. La squadra di Ballardini ha creato più dei calabresi ma è stato bravo il portiere Dini a sventare diverse minacce. Alla fine la ...

Coppa Italia Sampdoria-Sudtirol oggi 14 agosto diretta live: ultimi 5' e regna l'equilibrio Virgilio Sport

Dal 12 al 17 settembre, poco dopo gli US Open, si terrà la fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2023. Saranno sedici le squadre impegnate: tra queste l'Italia, che ha usufruito di una wild card c ...Nei 32esimi 1-1 contro il Sudtirol per i liguri che poi la spuntano dal dischetto, mentre i grigiorossi piegano il Crotone (3-1) ai supplementari ...