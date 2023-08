Coppa Italia 2023 2024 | secondo turno | tabellone e accoppiamenti

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ile glidel(sedicesimi di finale) diè pronto per essere definito. La stagione inizia con la competizione nazionale vinta dall’Inter nella scorsa stagione. Nelsi affacciano anche le squadre della massima serie. Prima però bisogna conquistare il pass nei trentaduesimi di finale del torneo. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, nel corso delle partite, tenendovi informati su quali saranno gli. Gli ottavi di finale – e quindi l’ingresso delle big – si avvicinano. Seguite lacon noi.Bologna – Verona Lecce – Parma Sassuolo – ...

La Cremonese fatica più del previsto per battere allo Zini il Crotone. La squadra grigiorossa accede ai sedicesimi di finale divincendo per 3 - 1 ma ai supplementari dopo l'1 - 1 al 90'. La squadra di Ballardini ha creato più dei calabresi ma è stato bravo il portiere Dini a sventare diverse minacce. Alla fine la ...La Cremonese regola il Crotone 3 - 1 ai tempi supplementari e conquista il passaggio del turno in. Equilibrio e qualità nella prima frazione di gioco. Bastano solo sei minuti al Crotone per sbloccare il risultato, Tumminello prosegue bene un contropiede rossoblù e insacca un ...Il video con gli highlights della sfida tra Cremonese e Crotone , valida per in trentaduesimi di2023/2024. La formazione di casa deve ricorrere ai tempi supplementari, ma grazie alle reti di Vazquez e Pickel riesce a superare 3 - 1 la squadra calabrese. Nei regolamentari il match ...

Coppa Italia Sampdoria-Sudtirol oggi 14 agosto diretta live: ultimi 5' e regna l'equilibrio Virgilio Sport

I blucerchiati si impongono ai tiri dal dischetto, dopo l'1-1 al 120'. I grigiorossi superano il Crotone 3-1 ai tempi supplementari ...Broh, centrocampista del Palermo in prestito al Sudtirol, ha sbagliato un calcio di rigore nel match di Coppa Italia contro la Sampdoria.