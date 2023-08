Coppa Davis Bologna 2023 | Sinner e Berrettini guidano gli azzurri | Sonego escluso

Il capitano della nazionale italiana diFilippo Volandri ha annunciato la lista dei tennisti azzurri convocati per la fase a gironi delleCup Finals 2023, in programma sul campo della "Unipol Arena" di Casalecchio di Reno, ...Jannik Sinner e Matteo Berrettini guidano gli azzurri nella fase a gironi della2023 a Bologna dove gli azzurri sfideranno Canada, Cile e Svezia. Il capitano della nazionale italiana Filippo Volandri ha diramato la lista dei tennisti azzurri convocati in programma sul ...Il capitano della nazionale italiana diFilippo Volandri ha diramato la lista dei tennisti azzurri convocati per la fase a gironi delleCup Finals 2023, in programma sul campo della 'Unipol Arena' di Casalecchio di Reno, ...

Coppa Davis, i convocati dell'Italia Sky Sport

Il capitano della squadra, Severin Lüthi, ha convocato gli stessi giocatori che hanno assicurato la qualificazione per la fase a gruppi all'inizio dell'anno ...Dal 12 al 17 settembre torna l'appuntamento con la competizione per nazionali. ci saranno i big Sinner, Berrettini e Fognini. Tra gli avversari, Shapovalov per il Canada e Leo Borg - figlio di Bjorn - ...