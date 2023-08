Coppa Davis 2023 | Svezia cenerentola nel gruppo dell’Italia a Bologna I convocati

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 agosto 2023) Si avvicinano le finali di: dal 12 al 17 settembre andranno in scena i gironi qualificatori alle finali di novembre di Malaga. Sono sedici le formazioni che prenderanno parte a questa fase, tra cui l’Italia che sarà impegnata in quel dinel girone con Canada, Cile e. Si qualificano alle Finals le prime due di ogni girone: l’ultimo atto della competizione a squadre si giocherà dal 21 al 26 novembre a Malaga. Si tratterà della prima edizione dal 2019 compreso senza ilKosmos coinvolto: format che rimane il medesimo almeno per quest’anno in attesa che l’ITF cambi nuovamente gestione per il 2024. L’avversaria indubbiamente più debole nel gironeè lacapitanata da Johan Hedsberg. Il numero uno non è Mikael Ymer che è ...