Coppa Davis 2023 | i convocati dell’Italia a Bologna | Sinner | Musetti e Berrettini presenti Fognini in squadra

(Di lunedì 14 agosto 2023) L’annuncio è arrivato. Il capitano non giocatore della Nazionale italiana di, Filippo Volandri, ha diramato l’elenco dei tennistiper la fase a gironi delle Finali di, di scena alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno,, dal 12 al 17 settembre. La compagine tricolore, inserita nel Gruppo A, farà il proprio esordio mercoledì 13 settembre alle ore 15 contro i campioni in carica del Canada, disputando gli altri due incontri venerdì 15 alle ore 15 con il Cile e domenica 17, sempre alle 15, contro la Svezia. Si qualificano alle Finals le prime due di ogni girone: l’ultimo atto della competizione a squadre si giocherà dal 21 al 26 novembre a Malaga. Si tratterà della prima edizione dal 2019 compreso senza il ...

Con l'altoatesino Berrettini, Musetti, Fognini e Bolelli; out Sonego. ROMA - Il capitano della nazionale italiana di, Filippo Volandri, ha diramato la lista dei tennisti azzurri convocati per la fase a gironi della2023, in programma sul campo della "Unipol Arena" di Casalecchio di Reno (...IN AGGIORNAMENTO Tennis: Altre Notizie... alla prima gara ufficiale al Ferraris, inItalia contro il Modena, l'attaccante rossoblu ha ... fino all'appuntamento di settembre dellaCup , che sarà su Sky anche per l'edizione 2024, e ...

Coppa Davis, i convocati dell'Italia Sky Sport

Bologna, 14 ago. - (Adnkronos) - Il capitano della nazionale italiana di Coppa Davis Filippo Volandri ha diramato la lista dei tennisti azzurri convocati per la fase a gironi delle Davis Cup Finals 20 ...Con l'altoatesino Berrettini, Musetti, Fognini e Bolelli; out Sonego.ROMA (ITALPRESS) - Il capitano della nazionale italiana di Coppa Davis, Filippo Volandri, ha diramato la lista dei tennisti azzurri ...